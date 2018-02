Nederlandse mannenploeg verliest halve finale ploegenachtervolging van Noorwegen

ZUID-SCHARWOUDE - Jan Blokhuijsen, Sven Kramer en Patrick Roest hebben zich niet geplaatst voor de finale van de ploegenachtervolging op het olympische ijs van Gangneung. Het drietal verloor in de halve finale van Noorwegen.

Nederland is veroordeeld tot de troostfinale om brons. Daarin is Nieuw-Zeeland de tegenstander. De strijd om goud gaat vanmiddag tussen Zuid-Korea en Noorwegen. De Koreanen versloegen in een zinderende halve finale Nieuw-Zeeland.

Koedijker Koen Verweij reed niet mee met de Nederlandse ploeg. Hij werd door bondscoach Geert Kuiper gepasseerd nadat hij moeite had om het tempo bij te houden in de kwalificatie tegen de Verenigde Staten.

De vrouwen-achtervolgingsploeg bereikte eerder wel de fnale, ten koste van de Verenigde Staten. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Lotte van Beek waren met een eindtijd van 3.00,41 bijna zeven seconden sneller dan de Amerikanen. Zij treffen later vandaag in de finale de vrouwen van Japan die in hun halve finale te sterk waren voor Canada.