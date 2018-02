Politiek blij met uitstel Lelystad Airport

DEN HAAG - Politieke partijen reageren positief op het besluit om de uitbreiding van luchthaven Lelystad een jaar uit te stellen. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft dat bekend gemaakt. De minister wil het zorgvuldig doen en vindt het realistischer om uit gaan van 2020.

In de coalitie hadden vooral ChristenUnie en D66 moeite met de gang van zaken. Eppo Bruins van de ChristenUnie pleitte in januari al voor uitstel. Hij kreeg toen bijval van D66.

Tegen de opening in april 2019 is veel verzet van burgers uit het oosten en noorden van het land. Zij vrezen geluidsoverlast. Lelystad Airport moet vakantieverkeer van Schiphol overnemen.

Reacties

Het uitstel is, 'logisch', reageert Bruins. "De minister maakt de enige juiste keuze." Het werken aan draagvlak en herstel van vertrouwen is voor hem steeds belangrijker geweest dan april 2019 als openingsdatum. Ook D66 is tevreden.

Het vliegveld kan pas open kan als er goed onderzoek aan ten grondslag ligt, vindt luchtvaartwoordvoerder Jan Paternotte. Coalitiegenoot CDA vindt ook dat zorgvuldigheid in het proces voorop moet staan. "Goed dat de minister dit ook inziet en daarom de opening uitstelt tot 2020", laat CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch weten. Ook de PvdA vindt het een verstandig besluit van de minister.

Vertrouwen terugwinnen

De oppositie steunt uitstel om zo het vertrouwen van de mensen terug te winnen. GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en PVV hopen echter dat het zal leiden tot afstel. "Het luchtruim is té vol en groei luchtvaart staat haaks op klimaatdoelen. Wat GroenLinks betreft wordt uitstel afstel", stelt Kamerlid Suzanne Kröger. Dion Graus van de PVV wil dat Schiphol meer vluchten mag uitvoeren zodat de overlast van de luchtvaart niet over meer mensen wordt verspreid.