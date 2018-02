Verdachte gijzeling Mediapark weigert psychisch onderzoek

HILVERSUM - De rechtszaak tegen de 33-jarige Mohamed C., die een vrouw gijzelde op het Mediapark in Hilversum, is vandaag verder gegaan. De man zat afgelopen maanden in het Pieter Baan Centrum, maar heeft niet meegewerkt aan psychologisch onderzoek.

De man, geboren in Almelo, bedreigde de medewerker van het Mediapark met een mes op een parkeerplaats. Daarna dwong C. de vrouw om een gebouw aan de Bart de Graaff-laan in te gaan. Het gebouw, waar onder meer de studio’s van 3FM zijn gevestigd, werd daarop afgezet.

Rond 9.30 uur werd de man door de politie overmeesterd en aangehouden. Een tas met het mes dat hij gebruikte om de vrouw te bedreigen, werd in de omgeving van het gebouw gevonden. Volgens de politie heeft de verdachte aan hen verklaard zendtijd te willen afdwingen. De man heeft psychische problemen en wilde in de zendtijd vertellen wat de AIVD allemaal 'doet', volgens zijn waanbeelden.

Onderzoek

Tijdens de eerste zitting gaf de verdachte aan mee te willen werken aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Het is onduidelijk waarom hij toch geweigerd heeft. De verdachte was zelf aanwezig bij zijn rechtszaak. Net als de vorige keer kwam hij volledig in het wit gekleed de rechtszaal binnen.

Tijdens de zitting deed de verdachte ook een verzoek om de zaak in vrijheid af te wachten, want hij heeft het zwaar in de gevangenis. De rechtbank wees het verzoek af.

De rechtszaak gaat verder op 3 april als de gijzelingszaak inhoudelijk wordt behandeld.