Heemskerker vermist nadat hij niet op werk verscheen Foto: Shutterstock

HEEMSKERK - Zijn familie is ten einde raad. De 55-jarige Willem uit Heemskerk moest gisteren om 12.00 uur op zijn werk in Zaandam zijn, maar hij is er nooit aangekomen. Ook de politie spreekt van een urgente vermissing.

UPDATE: Het lichaam van Willem is gevonden.