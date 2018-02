Deel dit artikel:











Heemskerker Willem Tolman vermist nadat hij niet op werk verscheen Foto: Pauline Tolman Goedhart

HEEMSKERK - Zijn familie is ten einde raad. De 55-jarige Willem Tolman uit Heemskerk moest gisteren om 12.00 uur op zijn werk in Zaandam zijn, maar hij is er nooit aangekomen. Ook de politie spreekt van een urgente vermissing.

Willems partner nam gisteren contact op met de politie, nadat hij niet op zijn werk was verschenen, laat een politiewoordvoerder weten aan NH Nieuws. De politie nam de vermissing gelijk serieus, aangezien Willem niet bekend is met enige psychische problemen en er geen aanleiding is voor zijn verdwijning. Gistermiddag is er gelijk gezocht naar Willem in het duingebied bij Castricum en Heemskerk. Daar ging hij wel vaker heen om te wandelen en uit te waaien, aldus zijn familie. Zijn auto werd er ook aangetroffen. Ondanks de inzet van een politiehelikopter, meerdere agenten en boswachters van natuurbeheerder PWN, werd hij niet gevonden. Deze ochtend is er weer een zoekactie opgezet, dit keer door de familie zelf. Er wordt onder andere met speurhonden gezocht. De politie gaat vanmiddag ook weer verder met zoeken in het duingebied. Profiel

Willem is 1.87 meter lang, laat zijn schoondochter Pauline weten aan NH Nieuws. Hij heeft een slank postuur en kort grijs haar. Hij draagt een donkerblauwe jas en berg-/wandelschoenen. Mensen die Willem gisteren hebben gezien of weten waar hij zich kan bevinden, worden verzocht dit de politie te laten weten. Dit kan via 0900-8844.