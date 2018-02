Vliegroutes Lelystad Airport verbeterd, maar niet voor Noord-Holland

WEST-FRIESLAND - De aanvliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn verbeterd om de overlast voor de bewoners te verminderen. Zowel ten zuiden als ten oosten van het vliegveld zijn de routes verlegd om bewoonde gebieden te vermijden en zijn er afspraken gemaakt om vluchten sneller te laten stijgen. Dat moet leiden tot minder geluidsoverlast. De routes in West-Friesland blijven vooralsnog ongewijzigd.

Dat zei minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen vanochtend in een persconferentie. "De vliegroutes die we vandaag presenteren zijn beter dan de vorige", zei Nieuwenhuizen.

Zij bevestigde het nieuws van vanochtend dat het besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt uitgesteld. Reden daarvoor is protest van omwonenden tegen de uitbreiding en de overlast die die met zich meebrengt. Ook een kritisch rapport over de milieugevolgen van de uitbreidingsplannen brachten de minister ertoe tot uitstel te beslissen.

Vluchten aan banden

Er moeten van de regering meer vluchten van en naar Lelystad omdat Schiphol te druk is geworden. De luchthaven bij Amsterdam wilde door het uitstel van de uitbreiding van Lelystad het aantal vluchten uitbreiden. Maar dat gaat niet gebeuren, zei minister Nieuwenhuizen vandaag. Het aantal vliegtuigbewegingen is nu 500.000 en dat blijft tot eind 2020 zo.

KLM laat in een persbericht weten 'zeer ontstemd' te zijn over die beslissing. "Schiphol de komende jaren op slot zetten heeft zeer nadelige gevolgen voor de groei van mainport Schiphol en home-carrier KLM en de daarbij behorende bereikbaarheid, vestigingsklimaat en werkgelegenheid."

Laag vliegen

Vliegtuigen van en naar Lelystad Airport moeten de komende jaren laag vliegen. In 2023 kan dat worden aangepast na een herindeling van het luchtruim. Tot die tijd mogen er van en naar Lelystad niet meer dan 10.000 vluchten vertrekken en landen. Daarna wordt het aantal vliegbewegingen uitgebreid naar 45.000, als alle partijen tevreden zijn.