LIVE: Persconferentie minister over uitstel Lelystad Airport

WEST-FRIESLAND - Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat houdt een persconferentie over Lelystad Airport. RTL Nieuws meldde vanochtend dat de minister een besluit over de uitbreiding van het vliegveld een jaar zal uitstellen.

In gemeenten in West-Friesland is er veel te doen over de uitbreiding. Vliegtuigen van en naar Lelystad Airport moeten in ieder geval de komende jaren nog laag aanvliegen, waardoor een uitbreiding geluidsoverlast met zich meebrengt voor de Noord-Hollandse gemeenten.

