Deel dit artikel:











Verdachte van mislukte helikopterontsnapping in Amsterdam gearresteerd Foto: ANP Ginopress - beeld van vorig jaar

AMSTERDAM - In Amsterdam-West is een man opgepakt die wordt gezien als een van de hoofdverdachten in de zaak rond de verijdelde helikopterontsnapping. Rachid el M. (22) werd vanochtend van zijn bed gelicht, meldt Het Parool. Hij hield zich schuil bij zijn broer.

Rachid el M. zou de poging om crimineel Benaouf A. te bevrijden met een gekaapte helikopter hebben gecoördineerd, samen met Houssain el M. De ontsnappingspoging vond plaats op 11 oktober vorig jaar. De zaak mislukte doordat de politie was getipt. Lees ook: Amsterdamse recherche wist alles van spectaculair ontsnappingsplan Benaouf A. In totaal zitten nu acht verdachten vast. Een Colombiaan die was ingehuurd als piloot heeft als enige verdachte een uitgebreide verklaring afgelegd. Benaouf A. zit een celstraf uit in de gevangenis van Roermond voor een liquidatie in Antwerpen, schrijft Het Parool.