Omstanders helpen vrouwen uit zinkende auto in Vijfhuizen Foto: Halvra Dieters

VIJFHUIZEN - Een auto met drie vrouwen is vanochtend in de sloot terechtgekomen op de Vijfhuizerweg in Vijfhuizen. Volgens een ooggetuige raakte het voertuig in de slip op een glad weggedeelte en verloor de bestuurder de macht over het stuur. De dames konden gelukkig worden gered.

Halvra Dieters reed vlak voor de auto die het water in reed en ook hij kon maar net de bocht houden. "Ik keek toen in mijn achteruitkijkspiegel en zag een grote plons. Ik stapte meteen mijn auto uit om te kijken wat er aan de hand was en zag iets dobberen in de sloot", aldus Dieters. Nat pak

Een jonge bestuurder die achter de zinkende auto reed, sprong ook de auto uit om de drie inzittenden een handje te helpen. Volgens ooggetuige Dieters bleven de vrouwelijke slachtoffers ongedeerd en waren ze snel uit de auto geholpen, maar ze hadden wel een nat pak. Met temperaturen onder nul kan dit erg koud zijn. "Ik bood ze nog aan om in mijn auto op te warmen, maar dat hoefde niet."