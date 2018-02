Deel dit artikel:











Man verwondt vrouw (54) met scherp voorwerp in Badhoevedorp Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch

BADHOEVEDORP - Bij een conflict afgelopen nacht aan de Keizersweg in Badhoevedorp is een 54-jarige vrouw gewond geraakt. Een man, waarvan niet bekend is of het een bekende is van de vrouw, stak haar meerdere keren met een scherp voorwerp. Dat laat de politie weten aan NH Nieuws.

Rond 04.00 uur 's nachts werd de politie gealarmeerd, omdat er een lang bloedspoor op straat te zien was. Dat bloed bleek afkomstig te zijn van de vrouw, die door de politie in een portiekwoning werd aangetroffen. De vrouw had meerdere verwondingen, maar was wel goed aanspreekbaar. Zij is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend, dat wordt onderzocht. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het mogelijke steekwapen.