Man loopt na autopech in de kou van Haarlem naar Akersloot Foto: @POL_DelaHaye

AKERSLOOT - De politie heeft afgelopen nacht een man naar huis gebracht die bij knooppunt Rottepolderplein pech had gekregen en helemaal naar Akersloot was gelopen in de vrieskou. Dat meldt agent Virgil de la Haye op Twitter.

"Vannacht zag een melder iemand ter hoogte van #Akersloot achter de vangrail langs de A9 lopen. De man had pech gekregen bij het knooppunt #Rottepolderplein bij #Haarlem en had vanaf Haarlem tot Akersloot in de kou gelopen", tweet de agent. De la Haye heeft de man vervolgens naar huis gebracht, aangezien het zo koud was buiten. Daar bedankte de man hem hartelijk voor. "Vanaf vandaag kijk ik anders tegen de politie aan. Hartstikke bedankt, God bless you", waren zijn letterlijke woorden.