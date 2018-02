Deel dit artikel:











Auto belandt op mysterieuze wijze in Amsterdamse gracht Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Een auto is vanochtend in de vroege uurtjes bij de Prinsengracht in Amsterdam in het water beland. Er zat niemand in de auto. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren.

Vlak nadat de brandweer arriveerde bij het incident in de buurt van de Leidsekruisstraat, begon de auto te zinken. Omdat de auto's filegeparkeerd staan, is het onmogelijk dat een vergeten handrem de oorzaak is van de te water geraakte auto. De auto was niet meer te redden.