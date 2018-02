Politie betrapt potloodventer op heterdaad

BAARN - De politie in Baarn (Utrecht) heeft gisteren op heterdaad een potloodventer betrapt. Het gaat om een 31-jarige man uit Hilversum.

Dat meldt RTV Utrecht. De man was actief in het noordelijke gedeelte van Baarn. De politie had naar aanleiding van meerdere meldingen de surveillance in de wijk al opgeschroefd. 's Avonds betrapte een agent de Hilversummer uiteindelijk op heterdaad.

De potloodventer ging er in eerste instantie vandoor, maar kon na een korte achtervolgingen worden ingerekend. Hoeveel slachtoffers de man heeft gemaakt, is niet bekend.