Mogelijke steekpartij in Purmerend Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

PURMEREND - Aan de Overlanderstraat in Purmerend heeft vanavond mogelijk een steekpartij plaatsgevonden. Er is een slachtoffer met een kleine verwonding aangetroffen. Veel hulpdiensten zijn naar de Overlanderstraat gegaan. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen.

De politie kreeg een melding binnen van een steekpartij. Eenmaal op de locatie was er niets of niemand te bekennen. Getuigen meldden aan de politie dat er een man zou zijn neergestoken voor de apotheek en dat hij met meerdere personen in een auto is gestapt. De auto en het slachtoffer zijn ietsje verderop aangetroffen. Het slachtoffer heeft inderdaad een kleine verwonding, maar of dit door een messteek is veroorzaakt moet onderzoek uitwijzen.