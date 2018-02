Geen strafrechtelijk onderzoek naar 'jihadpreek' in moskee Hoorn

HOORN - Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende 'jihadpreek' die zou zijn uitgesproken in een moskee in Hoorn. Dat zei burgemeester Jan Nieuwenburg aan het begin van de gemeenteraadsvergadering. Volgens de burgemeester is er uit onderzoek gebleken dat er geen sprake was van een oorlogspreek, zoals De Telegraaf zaterdag meldde.

Volgens de krant zou er afgelopen vrijdag een vanuit Turkije gedicteerde preek zijn voorgedragen in de moskee aan de Vredehofstraat. De preek blijkt nu verkeerd geïnterpreteerd door De Telegraaf, zo concludeert een expertteam van onder meer het Openbaar Ministerie.

Uit het onderzoekt blijkt dat de krant delen van de preek uit de context zijn gehaald. "Het expertteam geeft dit dan ook als aandachtspunt mee aan de imam en het moskeebestuur", meldt de gemeente Hoorn.

'Niet isoleren'

Cengiz Erol, de vice-voorzitter van het moskeebestuur, zegt geschrokken te zijn van de berichtgeving en "de zorgen uit de samenleving te begrijpen". De moskee wil in de toekomst minder ruimte geven voor eigen interpretatie.

"Wij realiseren ons eens te meer dat ons geloof in deze tijd onder een vergrootglas ligt en dat vertrouwen niet altijd meer vanzelfsprekend is", aldus Erol. "Dat is heel jammer, maar ook begrijpelijk, doordat er ook mensen zijn die kwaad willen en ons geloof misbruiken voor hun eigen agenda. Maar dit incident zal er niet voor zorgen dat wij ons gaan isoleren."

Ongeloof

Zaterdag reageerde de Hoornse politiek al met ongeloof over de berichtgeving van De Telegraaf. "Ik durf mijn hand er voor in het vuur te steken dat een imam niet zoiets roept", reageerde Levent Helelespe van Fractie Tonnaer, die vorige week zaterdag met zijn partij een werkbezoek bracht aan de moskee.

Ook burgemeester Nieuwenburg hield zich in eerste instantie op de vlakte. "Als dit inderdaad is gebeurd, dan is dat zeer ernstig. Maar we moeten nu eerst de feiten op tafel krijgen. Op basis daarvan bepalen we of en welk vervolg we hieraan moeten geven. We gaan in ieder geval op zeer korte termijn in gesprek met het moskeebestuur."