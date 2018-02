Tamerus volgend seizoen hoofdtrainer van Koninklijke HFC

HAARLEM - Gertjan Tamerus (op de foto links) is volgend seizoen de hoofdtrainer van Koninklijke HFC. De huidige selectiespeler van het eerste elftal van de Haarlemse voetbalclub neemt het stokje over van Ted Verdonkschot, die aan het eind van het seizoen vertrekt naar IJsselmeervogels.

Op de clubwebsite valt te lezen dat het bestuur van Koninklijke HFC verheugd is dat er, naast jeugdspelers, nu ook trainers uit de eigen opleiding doorstromen naar het eerste elftal. Tamerus is op dit moment actief als hoofd jeugdopleiding bij HFC.



Tamerus, bijna honderd wedstrijden in het eerste elftal van Koninklijke HFC achter zijn naam heeft staan, speelde als jeugdspeler bij Alliance'22 uit Haarlem en in de jeugdopleiding van HFC Haarlem. In het betaald voetbal kwam hij uit voor Heracles Almelo en NAC Breda. Op amateur niveau was Tamerus nog actief bij SVZW, Ter Leede en sinds 2012 bij HFC.