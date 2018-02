Deel dit artikel:











Waterschade zwembad Warder loopt op tot 20.000 euro Foto: NH Nieuws

WARDER - De overstroming vorige maand van het zwembad in Warder heeft tot grote gevolgen geleid. Een dikke laag troep uit het water bedekt de ligweide, de tegels liggen scheef en het zand onder de fundering van kantine en kleedkamers is weggeslagen. De schade loopt op tot ongeveer twintigduizend euro. Dat geld is er alleen niet.

Elke dag zijn vrijwilligers bezig met het herstellen van de schade. Het 105 jaar oude natuurbad aan het IJsselmeer was door de hoge waterstand en de felle wind totaal onder water gelopen. De voorzitter Harry Arzoni ging eerst uit van 6.000 euro schade, maar dat bedrag is meer van drie keer het dubbele geworden. Subsidie krijgt het zwembad niet. Lees ook: 'Alles is water' in Warder: "Als de kantine maar droog blijft" Er liggen nog meer gevaren voor het zwembad op de loer. De dijk moet verzwaard worden en door die werkzaamheden is het bad niet meer bereikbaar. "De inkomsten van badgasten hebben we heel hard nodig," zegt Arzoni. Hij hoopt dat de gemeente en de provincie nog met geld over de brug komen, want anders wordt het heel erg moeilijk om in mei weer open te gaan. Aan een tweede overstroming moet Arzoni al helemaal niet denken. Dat zou het einde betekenen van zijn zwembad.