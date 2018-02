Zorgen om extra gasopslag Bergen: ''Ik ben bang voor scheuren in mijn huis''

BERGEN - Gasbedrijf Taqa wil meer gas opslaan in de Bergermeerpolder tussen Bergen en Alkmaar. Wouter Hubers van de stichting 'Gasalarm2' maakt zich daar zorgen over. Door de druk in de opslag van 133 bar naar 150 bar te verhogen zou er mogelijk schade kunnen ontstaan aan de huizen.

Hubers schrijft in een brandbrief aan de gemeente dat hij zich zorgen maakt. Als voorbeeld noemt hij de gasopslag in het Drentse Langelo. "Bij dit gasveld is de opslagcapaciteit van drie miljard kubieke meter vergroot naar vijf miljard kubieke meter. Sindsdien hebben de bewoners 'ineens' te maken met scheuren in hun huizen. Wacht ons in Bergen dezelfde narigheid?''

Verzakkingen

Die narigheid wordt volgens Hubers veroorzaakt door bodemverschuiving. "Doordat het gas er in de zomer ingepompt wordt, gaat de grond omhoog. Als in de winter het gas eruit gehaald wordt, zakt de grond naar beneden. Dat kan effect hebben op onze huizen die een eenvoudige fundering hebben en daar niet op berekend zijn."

'Millimeters'

Gasbedrijf Taqa heeft voor de uitbreiding een vergunning aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Woordvoerder Erik Visser van Taqa begrijpt de zorgen van de bewoners. Maar volgens hem is de bodemverschuiving minimaal. "GPS meetstations registreren de beweging van de bodem. Nu is dat ongeveer een centimeter. Als we doorgaan met de extra gasopslag, zullen daar hoogstens millimeters bijkomen."

Desondanks luidt Gasalarm2 de noodklok. De stichting pleit voor een grondig onderzoek. "Ze kunnen wel zeggen dat het meevalt, maar je weet gewoon niet wat het effect is van extra gasopslag. Het is wel een commerciële club en dat is hun goed recht. Maar de kans bestaat dat er een grotere bodembeweging komt waardoor er scheuren in je huis kunnen ontstaan. Daar zitten we niet op te wachten."