Parkinson-patiënt heft een vuist voor toegankelijkere operatie: "Dit verdienen meer patiënten"

AMSTELVEEN - Voor Kees Vermunt en zijn vrouw werd het voor het eerst duidelijk in 2008: hij heeft de ziekte van Parkinson. En dat terwijl Kees al twee jaar met klachten rondliep. Na jarenlang medicatie te hebben gebruikt, mocht Kees eindelijk op de wachtlijst staan voor een DBS-operatie. Nu heft hij een vuist voor zijn medepatiënten: "Het heeft mij zoveel opgeleverd, dat verdienen meer patiënten".

Tijdens een DBS-operatie worden er elektroden in de hersenen geplaatst die specifieke klachten kunnen onderdrukken. Zo kunnen klachten als het heftige bewegen en schudden, maar ook de niet-zichtbare klachten zoals vergeetachtigheid en droevigheid worden uitgeschakeld.

Parkinson is een ziekte die je altijd blijft houden. "En het wordt alleen maar erger", vertelt Kees aan NH Nieuws. Daarom wil hij dat meer Parkinson-patiënten een DBS-behandeling kunnen krijgen. Het wachten op zo'n speciale behandeling duurt volgens hem echter te lang. "Hier in Nederland zijn er zes locaties en in België bijvoorbeeld veertien. Dat is toch vreemd?"

'Te duur personeel'

Rick Schuurman is neurochirurg in het AMC in Amsterdam en voert deze operatie uit. Volgens hem is deze operatie nu tijdelijk een trend, maar kan dit ook weer teruglopen. Volgens hem is het daarom zonde om 'duur personeel op te leiden en die vervolgens niet te gebruiken'. "Laten we maar eerst kijken hoe het verder loopt. We proberen nu wel de wachttijd van achttien maanden te verkorten naar twaalf maanden in 2020."

Kees zou graag willen dat er eerder iets aan gedaan wordt. "Het heeft mij zoveel opgeleverd, dat verdienen meer patiënten. De kwaliteit van leven is er gewoon weer."