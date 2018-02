Dit zijn de grootste knelpunten op de Noord-Hollandse snelwegen

NOORD-HOLLAND - Onze provincie kende in 2017 het meeste verkeer van heel Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau (CBS) voor de Statistiek. Zij publiceerde vanochtend een top 10 van drukste knelpunten in Nederland en onze provincie behaalt maar liefst negen keer de lijst.

Het drukste punt van Nederland én Noord-Holland ligt op de A10, tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de afslag Buitenveldert. Hier reden afgelopen jaar, op een gemiddelde dag, 113.000 voertuigen per dag voorbij. Het op één na drukste punt ligt ook op de A10, maar dan de andere kant op: vanaf de afslag Buitenveldert naar knooppunt De Nieuwe Meer.

De Noord-Hollandse top 5

De volledige top 5 van Noord-Hollandse knelpunten bestaat uit:

1: A10, tussen knooppunt De Nieuwe Meer en afslag Buitenveldert

2: A10, tussen afslag Buitenveldert en knooppunt De Nieuwe Meer

3: A4, tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek

4: A4, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen

5: A10, tussen knooppunt Amstel en de afslag Amsterdam/Amstel

'Nauwelijks toegenomen'

Volgens het CBS is het de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de snelwegen door het gehele land. In 2017 lag het aantal voertuigen dat de verschillende meetpunten passeert maart één procent hoger dan in 2016.