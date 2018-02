Canta van Jennifer gesloopt door vandalen: "Wij kunnen de schade niet zomaar ophoesten"

MEDEMBLIK - De pas opgeknapte Canta van de Medemblikse Jennifer is afgelopen zaterdagnacht door vandalen omgeduwd. Dat meldt onze mediapartner WEEFF. Erika en haar dochter Jennifer hebben een boodschap voor de daders: "Ik hoop dat die 'flinke' jongens zo flink zijn dat ze bij ons komen."

Zondagochtend werd moeder Erika door "een huilende dochter" uit haar bed gebeld. De Canta van Jennifer bleek in de nacht van zaterdag op zondag door vandalen omgeduwd en lag nog steeds met zijn zijkant op straat. "Dan ga je gelijk op Facebook plaatsen of 'iemand iets gezien heeft', en ook beloning voor de persoon die ons naar de dader kan leiden", vertelt Erika aan WEEFF.

Lees ook: Canta belandt op kop in sloot: broers bedankt voor heldendaad

Er is aangifte gedaan van de vernieling. Maar er zijn geen getuigen en ondanks de bordjes met 'cameratoezicht', is er geen camera in de omgeving te bekenen. Dochter Jennifer heeft contact gehad met het woningbouwbedrijf om nu echt camera's op te hangen. "Die konden vrij weinig doen, omdat het niet hun grondgebied is. Toen heb ik de gemeente gebeld en die hebben mij weer teruggestuurd naar de Woonschakel", vertelt zij.

Boodschap

De schade aan de Canta loopt in de honderden euro's. "Dat kunnen wij niet zomaar ophoesten", zegt Erika. Hierom hoopt ze dat de daders zich snel melden."Ik hoop dat die 'flinke' jongens zo flink zijn dat ze bij ons komen. Om te kijken wat we gaan doen met de schade."