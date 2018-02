Buurt is vies strandje spuugzat

BLARICUM - De bewoners van de nieuwbouwwijk Blaricummermeent in Blaricum zouden graag zien dat het vervallen strandje in hun buurt wordt opgeknapt. Het is er vies en ze voelen zich er niet veilig.

Vanavond bespreekt de gemeenteraad van Blaricum een abitieus plan voor een opgespoten eiland bij het strandje. Dit moet de leefbaarheid vergroten en het vieze strandje doen vergeten.

'Ziet er niet uit'

"Kijk maar om je heen. Het zogenaamde toiletgebouw ziet er niet uit en is stuk. Geen strand te bekennen, ik zie alleen maar pollen gras met megaveel onkruid", vertelt buurtbewoonster Neliette van Wijck terwijl ze over het strandje loopt. Ze is het strandje naast de nieuwbouwwijk Blaricummermeent helemaal zat.

De bewoners van de nieuwe wijk is beloofd "dat het gebied kwalitatief opgewaardeerd gaat worden met verschillende horecagelegenheden. De kwaliteit die je terugziet in de wijk, zie je niet terug vertaald in de omgeving", vertelt Neliette.

Gooimeer

Initiatiefnemer Jan Geesink heeft Blaricum aan Zee bedacht: een opgespoten eiland in het Gooimeer. "Er staan heel kleinschalig een paar koffietentjes en een beachbar op. Allemaal in Zweedse stijl met hout en met allemaal glas erin, gericht aan het water", vertelt hij.

Maar de natuurliefhebbers zien de plannen niet zitten. Hans Metz van de vereniging Vrienden van Het Gooi legt uit dat dit stuk beschermd natuurgebied is. "Het plan wat bedacht is, gaat uit van een hele hoop voorzieningen die niets te maken hebben met een natuurgebied." Piet Bakker vult aan dat er nu een zeer rijke plantengroei is 'met allerlei soorten die nergens anders in het Gooi voorkomen'.

Gemeenteraad

Blaricum aan Zee wordt vanavond besproken in de gemeenteraad. Neliette zal namens de wijk het woord doen. Maar ook de Vrienden van Het Gooi zullen aanschuiven en uitleggen waarom ze tegen het plan zijn.