Gemeenteraadsverkiezingen 2018: keus uit 182 partijen

NOORD-HOLLAND - Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart doen in totaal 182 verschillende partijen mee in de hele provincie, maar niet elke gemeente is er evenveel keuze. Dat blijkt uit een inventarisatie van NH Nieuws.

De partijen moesten eerder deze maand zich definitief aanmelden voor de verkiezingen. Het resultaat is dat er in 45 gemeenten in totaal vijftien landelijke politieke partijen meedoen. PvdA, CDA en VVD staan het vaakst op het stembiljet: in alle 45 gemeenten waar verkiezingen zijn de kandidaten van deze partijen verkiesbaar.

De Piratenpartij, de NCPN en Forum voor Democratie doen in één gemeente mee. De lokale partijen zijn goed vertegenwoordigd op de stembiljetten. In totaal hebben 167 lokalen zich ingeschreven.

Keuzes

In Amsterdam (28 partijen), Zaanstad (16) en Den Helder (15) is er de meeste keuze. Als je in Oostzaan, Opmeer, Drechterland, Beemster of Stede Broec met stemmen, heb je minder last van keuzestress. In die gemeenten doen vijf partijen mee.

Wil jij ook weten welke politieke partijen meedoen bij jou in de gemeente. Kijk dan hier.