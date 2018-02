Snackbar Royal wederom slachtoffer van overval

IJMUIDEN - Snackbar Royal aan de Zuiderkruisstraat in IJmuiden is wederom slachtoffer geworden van een overval. Om 14.40 uur kwam de melding bij de politie binnen. Er zijn geen gewonden gevallen.

Afgelopen november is de snackbar ook al overvallen. De eigenaar, Xiao Feng Zhao, vertelde toen aan NH Nieuws dat hij 'doodsbang' was voor een volgende overval. Die angst is vandaag werkelijkheid geworden.

Lees ook: IJmuidense snackbareigenaar doodsbang na gewapende overval

Net zoals bij de vorige poging is er bij deze overval geen buit gemaakt.