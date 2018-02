Deel dit artikel:











Hond stikt in een tak en wordt door politie gered van verstikkingsdood Foto: Politie Amsterdam

AMSTERDAM - De politie Amsterdam heeft een hond van een verstikkingsdood gered, nadat het beest een stuk van een tak dwars in zijn keel had zitten. Gelukkig is het goed afgelopen voor de trouwe viervoeter, maar de politie roept mensen op niet meer met takken te gooien. "Een ongeluk zit in een klein stokje", aldus de agenten.

De meldkamer kreeg een bericht binnen van een hond die vreselijk veel pijn zou hebben en zich tot bloedens toe aan het krabben was op haar kop en in haar bek. Toen de politie in het park kwam, bleek het inderdaad foute boel te zijn. "De hond was duidelijk aan het stikken en zou het niet lang meer volhouden", aldus de politie op Facebook. Lees ook: Madelon redt hondje van ijzige verdrinkingsdood: "Ik kreeg bijna geen adem meer" De politie reed met zwaailicht en sirene de stikkende hond naar de dichtsbijzijnde dierenarts. Daar werd zij meteen onder narcose gebracht. Het afgebroken stukje stok is met succes uit de keel van de hond verwijderd. De hond loopt inmiddels weer op vier poten, maar de politie waarschuwt hondenbezitters voor de gevaren van takken. "Gooi nooit met stokken voor je hond. Bij de dierenwinkel zijn zeer geschikte gooi-spulletjes te koop die voor een paar euro een heleboel narigheid kunnen voorkomen."