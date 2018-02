NH Kiest: Verkeersdrukte in Haarlem grote ergernis voor bewoners

HAARLEM - Het wordt steeds drukker op de weg, met als gevolg dat Haarlem steeds vaker helemaal vastloopt in de spits: de stad werd vorig jaar nog gekozen tot filehoofdstad van het land. Maar in plaats van dat er asfalt bijkomt, haalt de gemeente juist rijstroken weg, tot grote ergernis van veel Haarlemmers.

"Haarlem gaat een groot probleem tegemoet als we niets ondernemen. Dan loopt het vast hier en daar hebben bewoners en bedrijven last van", vertelt Bruno Giebels van de actiegroep 023Bereikbaar! tegenover NH Nieuws. "De politiek moet stoppen met praten en eens wat gaan doen."

Maatregelen

Belangenclubs uit Haarlem en de wijde omgeving dringen al langer aan op maatregelen vanuit de politiek, maar deze worden tot op de dag van vandaag niet uitgevoerd.



In het geval van de Waarderweg trekt Giebels dan ook fel van leer richting het lokale bestuur. "Wat wij niet begrijpen, is dat je een belangrijke verkeersweg als de Amsterdamse Vaart afwaardeert van vier naar twee rijstroken en daar dan tegelijkertijd geen oplossing hebt voor waar die auto's dan heen moeten. Het lijkt erop dat er gewoon niet is nagedacht over hoe om te gaan met al die nieuwe verkeersdruk."

Zaterdagfile

Dat terwijl de nood steeds hoger wordt: in het weekend lijkt het zelfs soms drukker dan doordeweeks. Zo kennen ze in Heemstede langs de Lanckhorstlaan zelfs het fenomeen 'zaterdagfile'. Elke zaterdag rijden er maar liefst 13.000 auto's over de weg. "Het grootste deel van het verkeer dat hier doorheen rijdt, is niet voor Heemstede bedoeld", vertelt bewoner Rob de Jong. "Dat is natuurlijk hun goed recht, maar het is wel erg jammer dat het door dit straatje moet."