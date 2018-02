Twee maanden voorwaardelijk geëist tegen 'Rennende Rukker'

HAARLEM - De rechtbank heeft twee maanden voorwaardelijke cel geëist tegen de verdachte die in IJmuiden bekend staat als de 'Rennende Rukker'.

Naast de eis van twee maanden voorwaardelijke celstraf, vroeg de officier van justitie de rechtbank ook de slachtoffers 250 euro smartengeld toe te kennen.



De 35-jarige Artur Z. viel in de zomer van 2015 nietsvermoedende vrouwen in IJmuiden lastig. De verdachte zou in hun bijzijn zijn broek laten zakken, zichzelf met veel gekreun en gehijg bevredigen en vervolgens de benen nemen. Hij kon uiteindelijk worden opgepakt toen een van zijn slachtoffers hem herkende in een supermarkt.



De 'Rennende Rukker' was overigens zelf niet in de rechtbank aanwezig.



NH Nieuws verslaggever Fred Segaar volgt de zaak op de voet.