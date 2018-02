Lijsttrekker PVV Purmerend heeft nog geen dossierkennis: "Dat komt na de verkiezingen"

PURMEREND - Shirley Soenjoto, de kersverse lijsttrekker van de PVV in Purmerend, heeft nog geen dossierkennis over de Purmerendse politieke onderwerpen. "Dat komt na de verkiezingen", zei ze vanmiddag bij het bezoek van PVV-leider Geert Wilders aan de stad.

Soenjoto deed de opvallende uitspraak voor de camera van NH Nieuws, in het bijzijn van Wilders. Soenjoto (30) toonde zich erg zenuwachtig en spiekte zelfs even op een briefje. "Het zijn de zenuwen. Ik doe dit voor het eerst", aldus de Purmerendse lijsttrekker.

Als speerpunten voor haar partij noemde ze onder meer betere (jeugd)zorg, meer woningbouw en meer werkgelegenheid. Volgens Soenjoto kunnen de Purmerenders "een hele boel" van de PVV verwachten. "Er staan ook veel lokale punten. Meer voor de Purmerendse burger", zegt Soenjoto. Een 'heet hangijzer' wist ze zo snel niet te noemen. "Helaas, de dossierkennis is er niet. Dat komt na de verkiezingen."

Het was alweer het derde bezoek van de PVV-leider Geert Wilders aan Purmerend in korte tijd. Purmerend is een van de steden waar de partij meedoet aan de gemeenteraadsverkieizngen. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen werd de PVV met afstand de tweede partij in Purmerend. De PVV haalde met 19 procent iets minder dan de grootste partij, de VVD, met 22 procent.