Ook Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk steunt zaak tegen tabaksindustrie

BEVERWIJK - Ook het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk steunt de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq tegen de tabaksindustrie.

Dat laat het ziekenhuis vandaag middels een persbericht weten. Het ziekenhuis aan de Vondellaan in Beverwijk volgt hiermee het voorbeeld van onder meer de acht UMC's die vorige week al aangaven de zaak tegen de tabaksproducenten te steunen.



Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) laat weten zich in te zetten voor de gezondheid van hun patiënten, waarvan het voorkomen van ziektes een belangrijk onderdeel is. "Dit streven wordt ernstig tegengewerkt doordat de tabaksproducenten mensen verslaafd maakt en houdt aan haar verslavende product", aldus Jaap van den Heuvel, voorzitter van de Raad van Bestuur.



Longarts op de Rookstoppoli van het RKZ, Pauline Dekker, is blij met de stap die haar werkgever neemt. "Iedereen weet wel dat je er longkanker van kunt krijgen, maar dat ook de helft van de blaaskankers door het roken komt, weet men niet." Volgens Dekker sterft een kwart van de rokers voor het pensioen. "Door alleen pillen en pleisters te gebruiken, kom je niet van het roken af."

In 2016 deden longkankerpatiënt Anne Marie van Veen en advocaat Bénédicte Ficq voor het eerst aangifte tegen de tabaksindustrie. 'Zware mishandeling met de dood tot gevolg’, ‘opzettelijke benadeling van de gezondheidszorg’ en ‘valsheid in geschrifte’ vormen de inhoud van die aanklacht. Het RKZ doet nu aangifte van dezelfde strafbare feiten.