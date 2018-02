Sneltrein naar Londen onder grote belangstelling op Amsterdam Centraal aangekomen

AMSTERDAM - (AT5) De Eurostar, de hypermoderne sneltrein die passagiers binnen 3.5 uur naar de Britse hoofdstad Londen moet brengen, is voor het eerst verwelkomd in de eigen terminal op Amsterdam Centraal.

De 'eerste' trein kwam aan het begin van de middag aan. Let wel: er zaten alleen genodigden aan boord. Het 'normale' volk moet nog even tot april wachten, kaarten zijn echter vanaf vandaag te koop. Vijf keer per dag moet het gevaarte tussen de hoofdsteden gaan rijden.

De bedoeling is dat de trein binnen 3,5 uur naar Londen rijdt, maar voorlopig moeten reizigers daar nog een uur bovenop doen. Dat komt door een overstap in Brussel voor een paspoortcontrole. De internationale verdragen zijn daar nog niet voor rond. Passagiers moeten door de douane, nog voordat de trein de Kanaaltunnel binnenrijdt. Deze controle is nog niet mogelijk op Amsterdam Centraal.

