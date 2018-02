Zorgmedewerkster schrijft brief aan stakende piloten: "Wij kunnen niet eens staken"

NIEUW-VENNEP - Dat de piloten van Transavia gisteren staakten voor betere werkomstandigheden, is niemand ontgaan. Maar niet iedereen heeft daar evenveel begrip voor, zo ook niet de Nieuw-Vennepse Nathalie, een alleenstaande moeder die in de zorg werkt. En dat liet ze blijken door een open brief te plaatsen op Facebook. "Wij willen ook wel een betere cao, maar wij staken niet. Dit zou namelijk gaan over de rug van onze patiënten en cliënten."

"Ik werd wakker en las over de staking en dacht gelijk: 'hoe is het mogelijk?'", vertelt Nathalie aan NH Nieuws. "Ik schreef deze brief eigenlijk een beetje uit frustratie. Ik ben helemaal vóór het opkomen voor je rechten en betere werkomstandigheden, maar een piloot bij Transavia heeft in mijn ogen een prima cao. Als je dat vergelijkt met mijn vakgebied, de zorg, waar hebben we het dan over?"

Eigen leven

"Zelf vlieg ik aan het einde van deze week samen met mijn zoon van 9 naar Lanzarote (gelukkig niet met Transavia) om even uit alle werkstress en chaos te ontsnappen", schrijft Nathalie in haar open brief op Facebook. "Als een alleenstaande moeder van 30, werkend in de zorg, is het iedere maand weer pittig zwaar om alle eindjes aan elkaar te knopen."

Nathalie werkt op een Bijzondere Opnemingen Psychiatrisch Ziekenhuis. Hier kunnen mensen 24 uur per dag ondergebracht worden, als zij een gevaar vormen voor zichzelf en de omgeving. Een baan die volgens Nathalie niet altijd even veilig is. Tijd om uit te rusten heeft Nathalie niet. "We hebben al helemaal geen automatische piloot die we kunnen inschakelen als we even werk-moe zijn."

Niet kunnen staken

In 2017 is het aantal openstaande vacatures in de zorg alleen maar gestegen. Volgens Nathalie alleen maar logisch 'als je kijkt naar onze cao'. Maar staken kan Nathalie niet. "Dit zou namelijk gaan over de rug van onze patiënten en cliënten." Dus wordt er doorgewerkt. Tot ze kunnen genieten van 'een zonnige Costa'. "Een vakantiebestemming waar alle hardwerkende mensen vandaag niet zullen arriveren."

Slotvraag

In haar ogen zijn de stakende piloten dan ook egoïstisch. "Als jullie al niet tevreden kunnen zijn met wat jullie nu hebben, wat zal jullie dan ooit voldoening geven in het leven?", besluit ze haar brief.

Op bovenstaande foto staat Nathalie overigens met een van haar cliënten; Dennis. "Want natuurlijk zijn er ook leuke momenten, maar het is niet altijd zo dankbaar als mensen denken", aldus Nathalie. (Nathalie heeft toestemming van Dennis' moeder voor het gebruik van de foto)