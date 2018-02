Menstruerende vrouwen in Beverwijk op wenken bediend: chocolade bij de tampons

BEVERWIJK - De Deen Supermarkt in Beverwijk lijkt te weten waar menstruerende vrouwen behoefte aan hebben. Naast de doosjes tampons en tussen de pakken maandverband liggen sinds kort ook chocoladerepen uitgestald.

Bedrijfsleider Danny Sijm had nog wat ruimte over in het schap 'dameshygiëne'. "We dachten; 'waarom niet'?", vertelt de bedrijfsleider over zijn keuze om het schap met chocolade verder aan te vullen.



Al ruim twee weken liggen de chocoladerepen tussen de inlegkruisjes, maar nu valt het klanten pas op. "De maandverbandverpakkingen zijn ook kleurig, daardoor zien veel klanten het niet."



Normaal gedrag

Beverwijker Ali Bal kon er wel om lachen en plaatsen een foto van het schap op Facebook, die hem al snel honderden likes op leverden. "Daar is over nagedacht", reageert een vrouw. "Vrouwen hebben tijdens de menstruatie behoefte aan chocolade." Maar het zijn niet alleen maar vrouwen die de chocolade waarderen. "Chocolade is een medicijn waardoor jullie je weer enigszins normaal kunnen gedragen", grapt een man.



Volgens Sijm heeft de supermarkt alleen nog maar positieve reacties gehad en blijft de chocolade voorlopig liggen. Klanten die niets bij de dameshygiëne te zoeken hebben, kunnen de chocolade ook een paar schappen verderop vinden bij het snoep.