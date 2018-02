NH Kiest: Zo denkt de politiek over de Haarlemse verkeersdrukte

HAARLEM - De inwoners van Haarlem zijn klaar met de verkeerschaos in hun stad. Daarom vroeg NH Nieuws alle Haarlemse partijen of het in hun ogen nodig is om maatregelen te nemen om de bereikbaarheid te vergroten.

Aan de lokale partijen van de gemeente Haarlem is het vraagstuk voorgelegd:

Er moeten snel maatregelen genomen worden om de bereikbaarheid van Haarlem aanzienlijk te verbeteren

Actiepartij

EENS: De bereikbaarheid van Haarlem verbeterd sterk nu de meest werkzaamheden aan wegen en bruggen af zijn. Een verbindingsboog bij Velsen tussen de westelijke randweg en de A9 zal het wegennet in Haarlem verder ontlasten. Actiepartij gelooft dat de bereikbaarheid het beste te helpen is door te investeren in OV en fiets. Met name het OV tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk, de Amsterdam Zuidas en de werkgebieden rond Bijlmer schiet ernstig te kort. Reizigers blijven letterlijk achter op het perron in de spits omdat ze niet meer in de trein passen. Vaker rijden met nog langere treinen en bussen is bijna onmogelijk. Voor de lange termijn zijn nieuwe lightrail verbindingen derhalve onmisbaa r. Daarnaast is er een regionaal netwerk van comfortabele doorfietsroutes nodig. Ook dienen er nieuwe fietscorridors door de Haarlemse wijken te worden ingericht om de drukke hoofdroutes voor de fiets te ontlasten.

CDA

EENS: We moeten de doorstroming van auto’s op hoofdwegen in Haarlem en de regio verbeteren. Hiervoor moet o.a. zo snel mogelijk de Velserboog (de verbinding tussen N208 en de A9) gerealiseerd worden, zodat mensen uit Velserbroek snel op de snelweg komen en de Vondelweg ontlast wordt. De capaciteit van de Oudeweg en de Waarderweg moet vergroot worden door deze te verdubbelen. Op doorgaande routes in de stad is de doorstroming te verbeteren met 'groene golven'.

ChristenUnie

EENS: Over veel maatregelen wordt al jaren gesproken zoals meer fietsenstallingen in de binnenstad en bij het station, verdubbeling van de Waarderweg, aanleg van comfortabele fietssnelwegen, een transferium bij station Haarlem Spaarnwoude en realisatie van lightrail naar Amsterdam en Zandvoort over het spoor (inclusief spoorverdubbeling Haarlem-Amsterdam). Het is tijd dat er besluiten worden genomen. Daar is veel geld voor nodig en dit kan Haarlem niet allemaal zelf betalen. Haarlem moet beter lobbyen bij het Rijk om te komen tot miljoeneninvesteringen in de bereikbaarheid. Maar we moeten ook slimmer omgaan met ons eigen geld. Goedkoop is snel duurkoop. Zo had de Oudeweg bij de herinrichting gelijk verdubbeld moeten worden. Het kost veel meer geld als we het nu alsnog gaan verdubbelen, maar dat is wel nodig.

D66

EENS: Er zijn de komende tijd maatregelen nodig én mogelijk om de bereikbaarheid van Haarlem te verbeteren. De voornaamste winst valt te halen in het zogenaamde Dynamisch Verkeersmanagement, waarbij de knooppunten efficiënt(er) geregeld worden en weggebruikers actief geïnformeerd worden over de meest gunstige routes. D66 wil de komende periode verder investeren in de infrastructuur en software die dit mogelijk maakt. Op de langere termijn blijft D66 zich inzetten voor het volmaken van de ring om Haarlem, in de vorm van de Kennemertunnel aan de zuidkant en de Velserboog aan de noordkant van de stad.

OPHaarlem

EENS: OPHaarlem denkt dat er snel maatregelen genomen kunnen worden om de bereikbaarheid van Haarlem te verbeteren. De Oudeweg kan verbreed worden en wellicht kunnen stoplichten vervangen worden door rotondes als die snelheidsbevorderend zijn, maar de uitvoering van die maatregel zal toch tijd vergen. Belangrijker is dat onze stem in het overleg in de MRA (metropoolregio Amsterdam) meer gewicht krijgt en dat Zuid-Kennemerland meer financiële ruimte krijgt voor de verbetering van de bereikbaarheid. De achterstand, wat betreft bereikbaarheid, die Haarlem heeft opgelopen t.o.v. de Noord/Westkant van Amsterdam is helaas niet 'snel' ingehaald. OPHaarlem heeft er voor gepleit dat wij een directe stem in de dialoog in de MRA krijgen en op dit thema niet meer vertegenwoordigd worden door de Provincie.

PvdA

EENS: Omdat Haarlemmers zeker moeten kunnen zijn van een bereikbare stad. Een goede bereikbaarheid van Haarlem is van belang voor alle burgers en bedrijven en daarmee ook voor de economie en werkgelegenheid in de stad. De PvdA wil dat Haarlem extra investeert in de verkeersinfrastructuur voor fietsers, het openbaar vervoer en de auto. Voor betere bereikbaarheid per auto willen wij concreet aanpassingen in de Waarderweg en de Oudeweg, en aanleg van de Velserboog en de Kennemertunnel.

SP

EENS: Van en naar Haarlem staan vaak lange files, voor veel mensen een bron van dagelijkse ergernis. Bussen staan in dezelfde files en de treinen zijn overvol. Deze verkeersdrukte moet vooral worden aangepakt door het openbaar vervoer in de metropoolregio Amsterdam sterk te verbeteren, maar ook het wegennet moet worden aangepakt. De fiets moet als het duurzaamste en gezondste vervoersmiddel alle ruimte krijgen en wordt gelukkig steeds populairder. De Oudeweg moet worden verbreed.

VVD

EENS: Niet alleen Haarlem staat dagelijks stil in de file, ook het beleid van de gemeente staat al 4 jaar stil. Er moeten keuzes gemaakt gaan worden. Filehoofdstad nummer 1 zijn is niet iets om trots op te zijn. We willen doorrijden. Een goede doorstroming is niet alleen goed voor ons humeur, maar ook voor onze luchtkwaliteit, de leefomgeving en onze gezondheid. Wij staan voor oplossingen die regionaal verkeer om de stad leiden en de doorstroming in de binnenstad vergroten. We gaan voor een ringweg om Haarlem en een Kennemertunnel. Ook willen we de Oudeweg, Waarderweg en Prinsenbrug verbreden. De Kennemerbrug wordt niet afgesloten voor autoverkeer. Daarnaast blijven we investeren in het openbaar vervoer.