Deel dit artikel:











Motie Mendes #7: De jacht op voorkeursstemmen is geopend Foto: Annabelle Zandbergen

BEVERWIJK - Hoe werkt het politieke systeem nu precies en wat kan er beter? NH Nieuws daagde de betrokken burger Mendes Stengs (42) uit om zelf de politiek in te gaan. Meermalen stootte hij zijn hoofd toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Is hij in staat om de politiek van binnenuit te verbeteren? Tijdens zijn zoektocht volgen wij hem op de voet in Motie Mendes.

Met een derde plek op de lijst van Democraten Beverwijk en een rugzak vol praktische campagne-tips staat Mendes te popelen om de straten van Beverwijk op te gaan. Maar niet voordat hij met een aantal ervaringsdeskundige op het gebied van voorkeurstemmen heeft gepraat. Mendes denkt 150 stemmen nodig te hebben om als raadslid als raadslid gekozen te worden.



Iemand met veel ervaring is Richard de Graaf ui Den Helder. De Graaf wist in 2011 honderden voorkeurstemmen te behalen, tijdens zijn poging Noord-Hollands Statenlid te worden. Inmiddels staat De Graaf met zijn werkzaamheden voor de FNV op grotere afstand van de politiek, maar hij deelt graag zijn ervaringen met nieuwkomer Mendes.



En dus praat Mendes ook met Erik Pieter Vlaanderen. De Muidense politicus wist maar liefst vijf keer dankzij voorkeursstemmen een plek als VVD-raadslid te bemachtigen. De komende verkiezingen gaat hij met zijn eigen partij, het Goois Democratisch Platform, weer een poging wagen. Wat kan Mendes niet van hem leren? Blijf bij jezelf

Vlaanderen heeft een heel duidelijk advies: "Blijf bij jezelf en wees wie je bent. Als je toneel gaat spelen, red je het niet in de politiek. Kiezers moeten doorhebben: 'Jeetje, die man gelooft echt in zijn boodschap.'" De Graaf vult aan: "Het gaat ook om de inhoud. Mensen kijken niet alleen maar naar jou, maar bedenken ook waarom ze je willen kiezen." Tijdens de vorige verkiezingen heeft Vlaanderen stemmen geworven door in zijn gemeente flyers door de brievenbussen te doen. "Gewoon een simpel A4'tje, huis aan huis bezorgd." Hoe Mendes er zelf opstaat, is volgens De Graaf niet belangrijk. "De inhoudelijke punten zijn belangrijker dan je uiterlijk." Imago

Volgens Vlaanderen is een goed imago ook van wereldbelang. "Zorg dat je niet in openbare gelegenheden dronken gevonden wordt. Niet te veel snuiven en geen triootjes", grapt hij. Dan, op een serieuzere toon: "Het is een kleine gemeenschap hier. Als je een fout maakt, wordt het hier genadeloos afgestraft."



Mendes ziet na de gesprekken zeker kans om verkozen te worden door middel van voorkeursstemmen, maar de extreem lage opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Beverwijk baart hem toch wel enige zorgen. Werk aan de winkel dus!



Bekijk de eerste aflevering van Motie Mendes hier. Volg meer over Motie Mendes en ander politiek nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen via nhkiest.nl en in ons wekelijkse NH Kiest Magazine, dat elke dinsdag om 17.10 uur wordt uitgezonden. Heb jij bijvoorbeeld een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl