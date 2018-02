Deel dit artikel:











Schoten gehoord in woning: politie houdt verdachte aan in Amsterdamse flat Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Google Maps Streetview

AMSTERDAM - De politie heeft aan het begin van de middag een verdachte aangehouden in de flat Hakfort in Amsterdam-Zuidoost, na de melding van een schietincident. Er is direct een onderzoek ingesteld en de omgeving is nog afgezet.

Er zijn veel politieauto's in de buurt aanwezig. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Iets voor 13.00 uur viel een arrestatieteam de woning in de flat binnen. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. De politie roept omwonenden op om de instructies van aanwezige agenten op te volgen.