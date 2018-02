Van Boekel leidt Ajax - ADO, Gözübüyük fluit AZ - Sparta

AMSTERDAM - ZEIST Pol van Boekel leidt zondag de thuiswedstrijd van Ajax tegen ADO den Haag, Serdar Gözübüyük fluit AZ - Sparta. Ook de aanstellingen van de scheidsrechters in de Jupiler League zijn bekend.

AZ - Sparta

Serdar Gözbüyük fluit zaterdag het duel tussen AZ en Sparta Rotterdam. Hij wordt bijgestaan door assistenten Rob van de Ven en Richard Polman. De KNVB heeft Edgar Bijl aangesteld als vierde official.

De wedstrijd in het AFAS-stadion begint om 18.30 uur en is live te volgen op de radio in NH Sport. De commentatoren zijn Sjors Blaauw en Erik-Jan Brinkman.

Ajax - ADO Den Haag

Ajax ontvangt zondagmiddag ADO Den Haag. Pol van Boekel heeft de leiding over dat duel en hij wordt bijgestaan langs de lijnen door Angelo Boonman en Terry Hoekstra. Edwin van de Graaf is de vierde man.

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 12.30 uur.

Jupiler League vrijdag

De Noord-Hollandse derby tussen Telstar en FC Volendam staat vrijdagavond onder leiding van Allard Lindhout.

Dit duel is live te volgen op de radio in NH Sport. Rob Wanst en Edward Dekker verzorgen het commentaar in Velsen-Zuid.

Jupiler League maandag

Koploper Jong Ajax gaat maandagavond op bezoek bij Jong FC Utrecht. Stan Teuben is de scheidsrechter bij dat duel.

Jong AZ neemt het thuis op tegen Jong PSV. Clay Ruperti is de man die dat duel in goede banen moet leiden.