Olympiërs landen maandag om half vijf op Schiphol Foto: EPA/Guillaume Horcajuelo

SCHIPHOL - (AT5) De Nederlandse atleten die momenteel medaille na medaille veroveren in Pyeongchang, landen volgende week om half vijf op Schiphol. Daarna worden zij gehuldigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Om half vijf landt de KL8654 uit Seoul met de Olympiërs aan boord. Op de luchthaven zullen zij al 'feestelijk' onthaald worden, maar het echte festijn is rond zes uur 's avonds op de ijsbaan in het Olympisch Stadion. De sporters gaan dan ook direct door naar het stadion. Kaartjes voor de huldiging in het Olympisch Stadion moet je winnen, maar als je kaartjes hebt gekocht om gewoon te schaatsen in het stadion mag je ook blijven hangen om de sporters toe te juichen.