Jongeren gooien twee keer ramen van bejaarde vrouw in Foto: Shutterstock

HUIZEN - Tot twee keer toe gooiden onbekende jongens deze maand de ruiten in van een bejaarde bewoonster aan de Schieland in Huizen. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

De eerste keer was het raak in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 februari. De bewoonster schrok toen rond 01.20 uur wakker van een hard geluid. Naderhand bleek dat twee ramen waren ingegooid. De noodramen die vervolgens geplaatst werden, waren geen lang leven beschoren. In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 februari rond 02.45 uur werden de ramen wederom ingegooid. De politie is op zoek naar de daders. Vermoedelijk werden de vernielingen de eerste keer gepleegd door twee jongens en de tweede keer door één jongen. Getuigen die iets hebben gezien, of mensen die meer informatie hebben, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.