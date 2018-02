Uitzonderlijke kou in aantocht: "Kans heel groot dat we kunnen schaatsen"

NOORD-HOLLAND - Het gebeurt niet vaak, maar de 'Russische beer' is los! Geen echte beer natuurlijk, maar een koufront afkomstig uit Rusland en Siberië dat zeer zelden het westen van Europa bereikt. Aan het eind van de week komt de kou langzaam deze kant op en dan kan er volgende week zo maar eens zeven tot acht centimeter ijs komen te liggen.

NH-weerman Jan Visser durft het wel aan: "Het wordt begin volgende week uitzonderlijk koud." Uitzonderlijk voor de tijd van het jaar dan, want het kwam in het verleden maar zelden voor dat de maximumtemperatuur eind februari/begin maart niet boven nul kwam.

"Op 28 februari 1955 gebeurde dat voor het laatst", zegt Visser. Voor een dagtemperatuur onder nul op 1 maart moeten we zelfs nog langer terug: dat gebeurde voor het laatst in 1947. "Het gaat vanaf begin volgende week vijf tot acht graden vriezen en de temperatuur lijkt dan overdag ook niet meer boven het vriespunt te komen", voorspelt Visser.

Schaatsen

De weerman verwacht niet dat de voorspellingen de komende dagen nog heel erg gaan veranderen. "Alle modellen geven het aan. We krijgen volgende week echt te maken met het koudste deel van de winter", verduidelijkt hij.

Dan rijst direct de vraag: Kunnen we volgende week het ijs op? "De kans is heel groot dat we kunnen gaan schaatsen", stelt Visser. "De ijsgroeimodellen voorspellen dat er volgende week zeven tot acht centimeter ijs kan liggen. Er staat bovendien niet veel wind, dus dat is natuurlijk ook goed voor het ijs."