De Peiling: Recherche overbelast 'Vier van de vijf zaken blijft liggen'

NOORD-HOLLAND - De recherche is zwaar overbelast en kan maar een fractie van het werk aan. Het gevolg: criminelen kunnen bijna ongehinderd hun gang gaan. Dat meldt de Politiebond in het rapport 'Noodkreet Recherche!'.

Noodklok

De politiebond voerde gesprekken met bijna vierhonderd rechercheurs. Die constateren een veelvoud aan problemen en vinden dat er bitter weinig gebeurt om de opsporing te verbeteren. Het rapport Noodkreet Recherche! wordt vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Vier van de vijf zaken blijft liggen

De rechercheurs schatten dat ze maar een op de vijf zaken kunnen oppakken. De rest blijft liggen. Ze zijn vooral druk met liquidaties, overvallen en geweldsmisdrijven. Tijd voor onderzoek naar andere vormen van criminaliteit is er niet of nauwelijks. Zedenzaken blijven liggen. Het aantal misdrijven waarbij ouderen slachtoffer worden stijgt, omdat bijvoorbeeld babbeltrucs te weinig aandacht krijgen, zeggen de ondervraagde rechercheurs.

Narcostaat

Nederland voldoet aan veel kenmerken van een narcostaat, schrijft de politiebond in het rapport. Rechercheurs zien dat kleine criminelen zich ontwikkelen tot rijke ondernemers die zich vestigen in de horeca, huizenmarkt, middenstand en reisbureaus. Slechts 1 op de 9 criminele groepen kan met de huidige mensen en middelen worden aangepakt.

Aangiftebereidheid daalt

Volgens de ondervraagde rechercheurs in het rapport is het percentage slachtoffers dat aangifte doet gedaald tot nog geen 20 procent. Dat zou het laagste percentage ooit zijn.

Zorgelijk

Politiebond voorzitter Jan Struijs zegt in De Telegraaf dat het 'allemaal heel zorgelijk' is. Volgens hem ontbreekt het onder meer aan contact met de burgers, doordat er te weinig agenten in de wijken zijn. Ook laat de telefonische bereikbaarheid van de politie te wensen over, vooral op het 'geen spoed, wel politie'-nummer 0900-8844. Volgens Struijs hangen honderden burgers per dag de telefoon op, omdat ze te lang moeten wachten.

2000 mensen erbij

Volgens de politiebond zouden per direct 2000 extra rechercheurs nodig zijn om het werk aan te kunnen. Maar het gaat volgens politiebond voorzitter Struijk niet alleen om capaciteit: "De administratieve rompslomp is de afgelopen jaren erger geworden. Er gaat onnodig veel tijd op aan vergaderen en analyses maken. Ik mis al jaren een goed aanvalsplan: handen uit de mouwen en aanpakken die hap."

