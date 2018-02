Koen Verweij is plek in achtervolgingsploeg kwijt

KOEDIJK - GANGNEUNG De afsluitende training van dinsdag heeft uitgewezen dat Koen Verweij wordt vervangen in de achtervolgingsploeg voor de halve finale tegen Noorwegen. Patrick Roest heeft de voorkeur gekregen van bondscoach Geert Kuiper, meldde de schaatser zelf aan de NOS.

Roest pakte zilver op de 1500 meter, waar Koen Verweij slechts elfde werd. Met kopman Sven Kramer en Jan Blokhuijsen hoopt Kuiper, weer hersteld van een korte griepaanval, tegen Noorwegen een plaats in de grote finale om goud af te dwingen en daarvoor moet de beste derde rijder worden opgesteld.

"Tegen Noorwegen zal alles moeten kloppen", zei Kuiper voor de laatste training. "Er is geen wisselgeld, we zullen helemaal voluit moeten gaan om de finale te halen." De keuze tussen Patrick Roest en Koen Verweij is de keuze tussen de routine van een ingespeeld team of het inbrengen van een heel goede jongeling.

Verweij had het zondag in de kwartfinales, waarin Nederland de tweede tijd neerzette, zichtbaar moeilijk. Hij klaagde na afloop over materiaalpech. "Daar heb ik niets meer van gehoord, dus ik denk niet dat het een groot probleem was", merkte Kuiper op. "Koen zat aan het einde kapot, maar zijn eerste ronde aan kop was gewoon goed. Dus we moeten er niet heel dramatisch over doen. Bovendien rijdt hij hier vrijdag ook nog de 1000 meter. Vooraf hielden we er dus al een beetje rekening mee dat Patrick minimaal één keer in actie zou komen."

Kuiper mag voor een eventuele finale, eveneens op woensdag, zijn opstelling opnieuw wijzigen. "Hoe zwaar de stem van Sven meetelt? Nou, ik vind het zeker belangrijk wat hij ervan vindt."

De achtervolgingsploeg won bij de vorige Olympische Spelen in Sotsji goud met het trio Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij.