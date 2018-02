'Gemeenten moeten zich gaan inzetten voor fietsveiligheid'

NOORD-HOLLAND - De ANWB wil dat gemeenten zich de komende jaren gaan inzetten voor veilige fietspaden. Uit onderzoek onder leden, blijkt dat 25 procent van de Haarlemmers zich niet veilig voelt wanneer zij over hun fietspaden rijden. Amsterdam scoort het slechts, maar liefst 44 procent van de Amsterdammers voelt zich niet veilig op de fiets.

DE ANWB deed in het najaar van 2017 onderzoek naar de fietsveiligheid in 28 gemeenten. Ruim 22.000 leden deden daaraan mee en ook Haarlemmers en Amsterdammers werd naar hun mening gevraagd.

In Haarlem geeft 25 procent van de ondervraagden aan zich 'helemaal niet veilig' te voelen op de fiets. Dat percentage ligt net iets onder het gemiddelde van 27 procent. Amsterdam schiet daar met 44 procent dus ver boven uit.



Wake-upcall

ANWB-directeur Frits van Bruggen zegt in het AD dat de verkeersveiligheid in de vergetelheid is geraakt. "We merken onvoldoende urgentie in de gemeenteraden. Het is tijd voor een wake-upcall", aldus Van Bruggen.



De ANWB doet een oproep aan de kandidaat-gemeenteraadsleden van 28 gemeenten om meer aandacht te vragen voor de veiligheid van fietsers. Omstreden maatregelen, zoals meer 30-kilometerzones, moeten daarbij niet uit de weg worden gegaan.

"Meer 30-kilometerzones, daar zal niet iedere autobezitter blij mee zijn. Daar zullen we ook discussie over krijgen. Maar het gaat niet om autootje pesten of fietsen pesten, het gaat om de veiligheid", zegt Van Bruggen tegen het AD.