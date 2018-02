Deel dit artikel:











Spitsstroken weer open: nog steeds files op A7, A9 en N9 Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - De wegen in Noord-Holland staan vanochtend weer vol vanwege een storing van de spitsstroken. Zowel op de A7 als de A9 en de N9 staat het verkeer in de rij. De storing is om 8.30 uur verholpen, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds veel verkeer stilstaat.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) staat er op het moment nog veertien kilometer file op de A7 tussen Avenhorn en Purmerend. Op de A9 staat tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Velsen negen kilometer file. Op de N9 staat vier kilometer langzaamrijdend en stilstaand verkeer tussen de N203 naar Heiloo en Akersloot. Gisteren was er ook al een storing van de spitsstrook op de A9. Volgens de VID komt dit door een storing bij verkeerscentrale Amsterdam.