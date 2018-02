Deel dit artikel:











'Rennende Rukker' verschijnt vandaag voor de rechter Foto: NH Nieuws

IJMUIDEN - De zogenoemde 'Rennende Rukker', de schennispleger die IJmuiden in de zomer van 2015 in zijn greep hield, moet vandaag voor de rechtbank in Haarlem verschijnen.

De man zou zichzelf in die periode meerdere keren op straat hebben bevredigd in het bijzijn van nietsvermoedende vrouwen. Verschillende slachtoffers maakten melding van de man, waarna hij al snel de bijnaam 'Rennende Rukker' kreeg. Lees ook: Meisje (17) slaat rennende rukker bloedneus: "Hij stond zo dichtbij" De 'Rennende Rukker' werd zelfs landelijk nieuws. Uiteindelijk herkende een supermarktmedewerker de man, waarna hij in de boeien kon worden geslagen. Tweede poging

Eigenlijk zou de rechtzaak tegen de Poolse man al in november 2016 plaatsvinden. De zaak werd echter voor onbepaalde tijd uitgesteld, toen bleek dat het Openbaar Ministerie (OM) was vergeten om een Poolse vertaling van de Nederlandse dagvaarding naar de verdachte te sturen. Lees ook: Rechtszaak 'rennende rukker' vertraagd door geklungel OM Nadat de verdachte in augustus 2015 werd aangehouden, werd hij na een paar dagen weer vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Voordat hij naar Polen vertrok heeft het OM hem ook toen alleen een dagvaarding in het Nederlands meegegeven. Volgens de Nederlandse wet moet een buitenlandse verdachte een dagvaarding krijgen in een taal die hij begrijpt.