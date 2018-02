Inwoners Huizen krijgen geen duidelijkheid over 'grensoverschrijdend gedrag' afgetreden burgemeester

HUIZEN - De inwoners van de gemeente Huizen krijgen voorlopig geen duidelijkheid over het plotselinge vertrek van hun burgemeester Fons Hertog.

De bestuurder stapte vlak voor het weekend op wegens 'grensoverschrijdend gedrag'. Wat er exact gebeurd is, is nog altijd geheim. Vanavond sprak de gemeenteraad achter gesloten deuren over het vertrek van Hertog.

Na afloop werden er geen verdere mededelingen gedaan. Volgens gemeentesecretaris Paul Veldhuizen is die afweging 'samen met de betrokkenen' gemaakt. "Als het gaat om de keuze tussen transparantie en persoonlijke levenssfeer gaat in dit specifieke geval de persoonlijke levenssfeer voor", aldus Veldhuizen tegen NH Nieuws.

Ook D66-fractievoorzitter Paul Lekkerkerker zegt "dat we het er maar mee moeten doen". "Er is uitgelegd waarom er verder geen mededelingen gedaan zijn", zegt Lekkerkerker. "Er is meer context gegeven en daar kan ik als fractievoorzitter mee leven."

Openheid

VVD-raadslid Jessica Prins riep na het opstappen van de burgemeester direct op tot 'meer openheid'. Maar na afloop van de raadsvergadering wilde ze tegen NH Nieuws niks kwijt over wat er was besproken. "Eerst verwerken", aldus Prins.

Het is de tweede keer in zijn politieke carrière dat Fons Hertog in opspraak raakt. Als burgemeester van Haarlemmermeer (2003-2006) bezocht de VVD'er pornosites op een de door de gemeente verstrekte computer. In 2006 stapte hij op na een vernietigend rapport over de Schipholbrand.