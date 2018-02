Den Helder moet weer 'bruisen': alle winkels naar het centrum

DEN HELDER - Den Helder steekt veel geld in het opknappen van de binnenstad om het winkelgebied aantrekkelijker te maken en uiteindelijk te laten 'bruisen'. Toch is er nog steeds veel leegstand.

Ferdinand Vreugdenhil is verantwoordelijk voor de nieuwe plannen, en zegt dat er nog veel moet gebeuren. "Het is zeker nog niet opgelost. Maar we zijn wel een heel eind op weg."

Winkels buiten het centrum worden omgebouwd tot woningen. En er wordt hard gewerkt om de winkelstraten in het centrum op te knappen. Het is de bedoeling dat alle winkels naar het centrum van Den Helder worden verplaatst.

De gedachte hierachter is dat er meer mensen naar het centrum worden gelokt, zegt Vreugdenhil. "We zijn geen Amsterdam en dat gaan we ook niet worden. Maar juist omdat je je winkelcentrum veel compacter maakt, concentreer je de mensen op een beperkte hoeveelheid straten waardoor het drukkker en gezelliger wordt. En dan gaat het ook meer bruisen."