Jong Ajax versterkt koppositie met winst op FC Oss

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft de koppositie in de Jupiler League versterkt doordat thuis met 2-0 werd gewonnen van FC Oss. Omdat nummer twee NEC vrijdag verloor van MVV heeft Jong Ajax nu drie punten voorsprong. In de eerste helft kwam Jong Ajax moeilijk door de geparkeerde bus van FC Oss heen. Dani de Wit wist toch twee keer te scoren, eenmaal voor en een keer na de rust.

In de matige eerste helft wilde Jong Ajax de verdediging van FC Oss slechten door veel door het midden te spelen, maar daar was het erg vol. FC Oss parkeerde een verdediging van vijf man, plus drie middenvelders voor keeper Mous. Ajax was het gevaarlijkst als er over de flanken werd gespeeld, waarbij vooral op links vaak ruimte lag.

1-0 Dani de Wit

Uiteindelijk viel de openingstreffer toch bij de thuisploeg. Linksback Mitchell Bakker stoomde mee op en gaf een perfecte voorzet, die door Dani de Wit (foto) achter keeper Mous werd gekopt.

Keeper Kostas Lamprou moest alleen een paar keer in actie komen bij hoekschoppen. FC Oss produceerde in de eerste helft geen enkel schot op doel.

Opnieuw Dani de Wit

Ook na de rust was het Jong Ajax dat de wedstrijd controleerde. Toch moest de ploeg Kostas Lamprou dankbaar zijn, die twintig minuten voor tijd katachtig reageerde op een volley van Huseyin Dogan. Een minuut later scoorde Dani de Wit de 2-0, zijn tiende treffer van het seizoen, ditmaal uit een voorzet van Mateo Cassierra.

Kansen op 3-0

Na de 2-0 had Oss weinig meer te verliezen en ging de ploeg wat meer in de aanval, maar keeper Lamprou deed waarvoor hij in het veld stond. Invaller Kaj Sierhuis kreeg nog twee goede kansen op de 3-0, maar kon die niet benutten zodat de stand 2-0 bleef.

De ploeg van trainer Michael Reiziger heeft nu 52 punten uit 25 duels, drie meer dan nummer twee NEC.

Opstelling Jong Ajax: Lamprou, Kristensen, Doekhi, Bergsma, Bakker; Mazraoui, Lang (Sierhuis/77), Bijleveld (Nunnely/67); D. de Wit, Cassierra, Johnsen

Opstelling FC Oss: Mous; Dogan, v. Nieveld, Stuy van den Herik, Fleuren, v.d. Sluys; Kaak, Bakx (Groterbreg/75), v.d.Venne; v.d. Biezen, Oratmangoen