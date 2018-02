John de Mol maakt gehakt van Hilversum: 'Vreselijk dorp'

HILVERSUM - Mediamagnaat John de Mol heeft geen goed woord over voor Hilversum. Hoewel De Mol zijn imperium vanuit de mediastad heeft opgebouwd, vindt hij het een ‘vreselijk dorp’.

Dat schrijft zakenblad Quote. De Mol deed zijn uitlatingen in een boek over het honderdjarig bestaan van de media-industrie in Hilversum. De mediatycoon kraakt hierin onder meer de architectuur van de stad.

"Ik vind Hilversum een lelijk dorp, volkomen aangetast door de mensen die daar de afgelopen dertig jaar verantwoordelijk zijn geweest voor de infrastructuur en de uitstraling", aldus de tv-maker. "Die mensen moeten zich diep schamen. Als ik er nu doorheen rijd, vreselijk!"

Sloop

De Mol stelt dat Hilversum de afgelopen jaren in verval is geraakt. "Het stationsplein was vroeger een ongelofelijk leuk en warm plein, met gezellige kroegen en een prachtig treinstation", klaagt De Mol. "Moet je eens kijken wat daarvan gemaakt is, dat is toch te vreselijk voor woorden."

De Mol noemt ook het KRO-gebouw, dat eind 2016 werd gesloopt. Hij vreest dat het monumentale Avro-pand er binnenkort ook aan moet geloven. "De mooie dingen worden afgebroken en er komen geen mooie dingen voor terug", zegt hij. "Het AVRO-gebouw moet goed worden onderhouden, of er nu een mediabedrijf in zit of bij wijze van spreken een slager, dat maakt mij niet uit."

The Voice of Holland

Volgens De Mol is de enige reden dat zijn kantoor niet in Amsterdam staat, de drukte op de weg. "Ik heb altijd de luxe gehad om mijn eigen woon- en werkplek te kiezen. Dat is ook de reden dat ik nooit heb gekozen voor Amsterdam als werkplek. Dan sta ik altijd in de file. Daar heb ik geen zin in, dat is zonde van mijn tijd", vervolgt hij. "Maar ik woon in het Gooi en kies ook voor het Gooi."

Dat zijn succesprogramma’s als The Voice of Holland of Big Brother hun oorsprong vonden in het Gooi, doet er volgens De Mol niet toe. "Sorry maar dat is misschien niet wat je wilt horen in een boek over 100 jaar Hilversum Mediastad. The Voice of Holland is namelijk in deze kamer bedacht." De werkkamer van John de Mol staat niet in Hilversum, maar in het Larense kantoor van Talpa.