Agent Emiel vertelt over levensgevaarlijke achtervolging: "Ik was bijna dood"

NOORD-HOLLAND - De Noord-Hollandse agent Emiel Nota (41) vertelt in een video van de politie over een levensgevaarlijke achtervolging en wat dat met hem heeft gedaan. "Ik was bijna dood."

Op een zondagmorgen in 2011 is de motoragent bij een spectaculaire achtervolging betrokken. Een man heeft bij een woninginbraak de bewoner bedreigd met een stroomstootwapen. De man staat te boek als 'vuurwapengevaarlijk'.

'Als dat maar goed gaat'

De achtervolging is al begonnen en de verdachte is rakelings langs een politieblokkade gescheurd als Nota hem in de smiezen krijgt. Nota moet toekijken hoe de man voor een tweede wegblokkade geen gas terugneemt, maar doorrijdt. "Hij klapt vol achter in de dienstauto", herinnert Nota zich. "Ik dacht: 'oh jee'. Als dat maar goed gaat, als er maar geen gewonden vallen."

De auto rijdt daarna door en Nota racet achter hem aan.

Schieten

Ter hoogte van Spaarnwoude remt de auto plots. "Dan gaan ook de achteruitrijlichten aan", vertelt Nota. De auto sjeest naar achter, recht op de agent af. "Hij blijft maar dichterbij komen", vertelt hij. Hij laat zijn motor vallen en duikt aan de kant. "Onbewust heb ik mijn handschoen uitgetrokken. Ik trek mijn vuurwapen en schiet negen keer op de auto."

De verdachte is nog niet buiten gevecht, maar zijn auto komt gelukkig tegen een boom terecht waardoor hij de motoragent niet overrijdt. Toegesnelde agenten beginnen ook te schieten, maar kunnen niet voorkomen dat de maniak voor de derde keer weet te ontkomen.

De achtervolging eindigt in Haarlem waar de verdachte wordt aangehouden.

Bijna dood

Nota is daar niet meer bij. Hij gaat na de bijna-doodervaring op een houten paaltje zitten, pakt z'n telefoon en belt zijn vrouw. Om te vertellen wat er is gebeurd, om te zeggen dat hij in orde is. "Achteraf hoorde ik dat ze er echt geen touw aan vast kon knopen."

De agent vertelt wat er op dat paaltje allemaal door zijn hoofd gaat. "Ik was bijna dood, ik ben bijna aangereden." Ook beginnen de vragen. "Heb ik hem geraakt? Want dat wist ik niet", vertelt Nota. "Heb ik rechtmatig gehandeld? Dat vraag je je gelijk af". Hij denkt terug aan wat hij heeft geleerd op de politieschool en trekt de conclusie: "Ik kon gewoon niet anders."

Zoontje

Op het politiebureau ziet Nota zijn vrouw en zijn 2-jarige zoon. "Het is dan zo fijn dat je daar even je ontlading kwijt kan. Want die jongen weet van niets. Die komt gewoon, ziet papa in z'n motorpak", zegt de agent met een glimlach. "Dan kan je tot rust komen. En denk je van: 'weet je ik ben gewoon door het oog van de naald gegaan'. Ik had ook gewoon in het ziekenhuis kunnen liggen, of misschien nog erger..."