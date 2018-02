Stadstoezicht Alkmaar gaat bodycams dragen tegen alcoholgebruik minderjarigen

ALKMAAR - De gemeente van Alkmaar heeft in het jaarlijkse handhavingsplan In Control of Alcohol & Drugs een nieuwe maatregel getroffen. Stadstoezicht gaat met bodycams lopen en filmen jongeren die onder invloed van verdovende middelen zijn. Op een later moment worden deze beelden aan de ouders vertoond. De gemeente wil op deze manier jongeren met hun gedrag confronteren.

Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat minderjarigen vaak alcohol krijgen van ouders en vrienden. En dat moet gaan veranderen, zegt de gemeente in een persbericht.

Makkelijk alcohol kopen

De gemeente zegt ook dat horecagelegenheden niet altijd een leeftijdscontrole toepassen. Daarom wordt er ook op deze handhaving een extra maatregel toegepast. De stadstoezicht gaat de adressen waar de Drank en Horecawet is overtreden vaker bezoeken. Ze gaan met de exploitanten in gesprek om ze te wijzen op hun plicht een actieve rol te spelen in de naleving van de wet.

Lees ook: Leeftijdscontroles makkelijk te omzeilen: jongere komt met gemak aan alcohol

Jongeren onder de 18 jaar kunnen in het noorden van onze provincie nog makkelijk alcohol kopen. In bijna de helft van de gevallen lukt het jongeren om een biertje of andere drank te kopen zonder dat ze op leeftijd worden gecontroleerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD in Alkmaar.

De supermarkten en slijterijen in Noord-Holland Noord doen het het best: in tweederde van de gevallen wordt geen drank verkocht aan minderjarigen. In kroegen, restaurants en cafetaria's is dat een stuk makkelijker. Van de tien pogingen lukte het jongeren zo'n zeven keer.